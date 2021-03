Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfına büyük rağbet Evlere paket servislerinde Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfı tercih edildi

Yarım asrı aşkın bir süredir hizmet veren Kadayıfçı Sıtkı Usta’nın Diyarbakır’daki işletmecisi Ahmet Altunbay, korona virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart 2020’den bugüne yaklaşık bir yıldır Diyarbakır ve Ankara’da evlere ve iş yerine paket servisinde en çok tercih edilen Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfı olduğunu söyledi.

Korona virüs risk haritasında Diyarbakır düşük riskli iller arasında mavi kategoride yer alması nedeniyle yeni normalleşme sürecine girilirken, kısıtlamaların uygulandığı hafta sonlarında evlere ve iş yerine paket servisinde Diyarbakır ve Ankara’da en çok tercih edilen Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfı oldu.



“Diyarbakır’ı tanıtmak için İstanbul ve yurt dışında da şube açmayı düşünüyoruz”

Yaptıkları kadayıflardan en çok tercih edilen burma fıstıklı ve burma cevizli olduğunu belirten Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, “Ürettiğimiz kadayıf yaklaşık 20 çeşittir. Bunların birçoğu da tercih edilmektedir. Fakat vatandaşların en çok rağbet ettiği burma fıstıklı ve burma cevizli kadayıftır. Bizim toplamda 9 şubemiz bulunmaktadır ve bunların 8’i Diyarbakır’da biri de Ankara’da bulunmaktadır. Şuanda Ankara’daki şubemizde yoğunluktan dolayı zaman zaman yetiştiremiyoruz. Yer Ankara’da olduğu için bürokrasiden herkes tercih ediyor ve Diyarbakır’ı orada tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. İstanbul ve yurt dışında da şube açmayı düşünüyoruz” dedi.



“Paket servisleri için Ankara’da bizim 10 kuryemiz bulunmaktadır”

Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfının tercihinde özellikle paket servisinde Ankara’da daha çok tercih edildiğini belirten Altunbay, “Burma kadayıfını evlere servis ve paketlenmesinde Ankara’da daha çok tercih ediliyor ve şuanda Ankara’da bizim 10 kuryemiz bulunmaktadır. Vatandaşlara en şekilde ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Tabi pandemi sürecinde kısıtlamaların yaşandığı günlerde paket servislerinde en çok tercih edilen Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfı en çok rağbet gösterilen tatlı oldu” diye konuştu.



“Dikkat etmezsek yine kısıtlamalar yaşanabilir”

Son olarak Diyarbakır halkına normalleşme sürecine ve korona virüs ile ilgili uyarıda bulunan Altunbay, “Şuanda gidişat iyi gözüküyor ama böyle devam etmesi için vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etmez ise her an her şey tersine dönerek yine esnaf kapanabilir. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

