'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

İHA

'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, Rosi yöntemiyle gebelik haberini aldı

Diyarbakır’da yaşayan Feyziye Beyazıt, 9 yıl boyunca birçok ilde tedavi olmasına rağmen çocuk sahibi olamadı. ‘Çocuğunuz olamayacak’ cevabını alan Beyazıt çifti, araştırma sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından uygulanan Rosi tedavisiyle Beyazıt çifti, gebelik müjdesi aldı.
Diyarbakır’da yaşayan 32 yaşındaki 9 yıllık evli Feyziye Beyazıt, bu süre zarfında normal yollardan çocuk sahibi olamadı. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Feyziye Beyazıt, eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verip 'Çocuğunuz olmayacak' denilen ve umutlarını yitiren Beyazıt çifti, yaptıkları araştırma üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu çifte azosperm teşhisi konuldu. Çifte uygulanan Rosi, mikro TESE ve akupunktur tedavileri sonucu Feyziye Beyazıt, 9 yıl sonra gebe kaldı.

"Hastaya daha önce imkansız olduğu söylenmiş"
Hastaya daha önce de uygulama yapıldığını ve hiç hücre bulunamadığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, o süreçte tüp bebek uygulamasının da iptal olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta birçok merkezde tedavi almaya çalışmış fakat sperm bulunamadığı için tüp bebek uygulaması yapılamamış. Biz de, hasta kliniğimize geldiğinde ilk önce sperm detoks tedavisi yaptık. Özellikle spermin daha iyi gelişim sağlayabilmesi için. Destoks tedavisinden sonra biz tüp bebek yapmaya karar verdik. Çünkü hastaya baktığımızda hastanın hiç spermi yoktu. Tüp bebek yaptıktan sonra yumurtaları aldığımız esnadan sonra mikro TESE uygulaması yaptık. Mikro TESE'de öncü hücreleri aldıktan sonra Rosi uygulaması yöntemi uyguladık. Rosi yöntemi Japonya’da uygulanmaya başlanmış. Artık son yıllarda bizim ülkemizde yapılıyor. Biz de kendi kliniğimizde Rosi yöntemiyle tüp bebek uygulaması yaptık. Rosi yöntemi sonrası gebelik elde ettik. Tabi bu esnada hastamızın stresi fazla olduğu için biz akupunktur tedavisi yaptık. Akupunkturla hem stresi azalttık hem yumurta kalitesini artırdık. Sonrasında biz transferimizi gerçekleştirdik. Embriyoların gelişimi iyi oldu ve embriyolarımız beşinci güne kadar gitti. Çünkü burada embriyoların da kaliteli olması bizim açımızdan önemli. Transfer sonrası sonucumuzu aldık. 12’nci günde de test yaptığımızda test sonucu pozitifti. Bugün de ultrasona baktığımızda gebelik kesesi gördük. Gebelik kesesini gördükten sonra hasta gözlerine inanamadı. Çünkü hastaya daha önce, hiç hücre olmadığı için imkansız olduğu söylenmiş. Doğru tedavi, doğru merkez, doğru uygulama başaranın ana anahtarıdır" dedi.
Feyziye Beyazıt, 32 yaşında olduğunu ve 9 yıllık evli olduğunu kaydetti. Beyazıt, "Araştırma üzerine geldik. Azospermi teşhisi konuldu. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, Allah inşallah olmayan herkese nasip etsin bu duyguyu. Şu an tarif edemiyorum. Umutsuz bir şekilde gelmiştim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
YEREL HABERLER Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği ...
Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola düştü
YEREL HABERLER Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola ...
Silvan'da buğday ilaçlama dönemi başladı
YEREL HABERLER Silvan'da buğday ilaçlama dönemi başladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP ve PKK'ya kin kustu: "Onlar din, ülke, devlet düşmanı haindirler"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP ve PKK'ya kin kustu: ...
Malabadi Köprüsüne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Malabadi Köprüsüne ziyaretçi akını
Diyarbakırspor’a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs
Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi
Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı
YEREL HABERLER Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman ...
Makas atan otomobilin neden olduğu kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Makas atan otomobilin neden olduğu kazada 9 kişi ...
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3’ü ağır 9 yaralı
YEREL HABERLER Makas attı trafiği birbirine kattı: 3’ü ağır 9 yaralı
Diyarbakırspor’dan istifa
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’dan istifa
Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Dicle Nehri'ne karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları ...
Kayapınar Şehir Ormanına 10 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Kayapınar Şehir Ormanına 10 bin fidan dikildi
Koronavirüsü yenen doktordan 14 Mart çağrısı: Halkımızın bize vereceği en büyük hediye kurallara uymak
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktordan 14 Mart çağrısı: ...
Yenişehir’in ‘Şampiyonluk Duvarı’
YEREL HABERLER Yenişehir’in ‘Şampiyonluk Duvarı’
Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş’a sert tepki Diyarbekirspor Yönetimi: "Yavuz hırsız gibisiniz" "Elimizdeki belge ve ses kayıtlarını açıklatmayın"
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş’a sert ...
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı Terör örgütü PKK, üniversiteli genci kandırarak elindeki kalemi alıp silah verdi
YEREL HABERLER Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı Terör ...
HDP önündeki evlat nöbetinde 559'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 559'uncu gün
Bağlar Belediyesi bölgede yetişen ilim ve bilim adamlarının isimlerini parklarda yaşatacak
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi bölgede yetişen ilim ve bilim ...
Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga ...
Bağlar Belediyespor’dan transfer harekatı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’dan transfer harekatı
Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ...
Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar doldu; uyarılar hiçe sayıldı  
YEREL HABERLER Diyarbakır'da cadde ve sokaklar doldu; uyarılar hiçe ...