Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı

Gaziantep'te nerede ne yenir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrah KIZILSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa yolunda, kar yağışıyla zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri, refüje devrildi. Kazada tanker sürücüsü, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 06 CAB 081 plakalı ve boş akaryakıt tankeri, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serhat ÖZDEMİR

2021-03-25 12:30:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.