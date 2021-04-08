DÜ, dünyada ve Türkiye’de turizm sektörünün durumunu masaya yatırdı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu turizm animasyonu programının düzenlediği 'Konaklama İşletmelerinde Animasyon Faaliyetleri' isimli online konferansta, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Barış Erdem, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Moderatörlüğünü Sosyal Bilimler MYO turizm animasyonu programından öğretim görevlisi Burak Acar’ın yaptığı online konferansta, dünyada ve Türkiye’de turizm sektörünün durumu ve geleceği istatistiklerle masaya yatırıldı. Türkiye’nin konaklama işletmelerinin sayıları ve diğer istatistiki verilerin de irdelendiği programda, animasyon departmanlarının otel işletmeleri için önemine dikkat çekilip, animasyon öğrencilerinin hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiği ile ilgili faydalı bilgiler verildi.

Diyarbakır'ın turizm potansiyelinin de konuşulduğu ve animasyon departmanlarının gelecekte çok daha öneminin artacağının altının çizildiği konferans, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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