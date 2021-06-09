Ergani'nin kitap kurtları Ankara’da

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Halk Kütüphanesinde en çok kitap okuyan 3 genç Ankara’da.
Diyarbakır Ergani İlçe Halk Kütüphanesinde 2020 yılında en çok kitap okuyan 3 öğrenci, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Bir hilal uğruna” projesi kapsamında 3 gece, 4 gün için Ankara’ya gönderildi. Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi kitap ve kütüphanelerin önemine dikkat çekmek ve okuma kültürünü yeni nesile aşılamak için kütüphaneden ödünç kitap alıp okuyarak ilk üçe giren 3 okuru Ankara’ya gönderdiklerini, 'Bir Hilal Uğruna Projesi' kapsamında Ankara’ya gönderilen ekibe okuyucuları da aldıkları için, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu yetkilerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.