HDP önündeki eylemde 656'ncı gün; aile sayısı 229 oldu



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 656´ncı günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2004'te Osmaniye'de 19 yaşındayken, kaçırılan Devlet Çelik'in annesi Zeliha Çelik'in katılmasıyla 229 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'KIZIMI İSTEMEK İÇİN GELDİM'

Osmaniye'den 2004'te 19 yaşındayken, kaçırılan Devlet Çelik'in annesi Zeliha Çelik'in katılımıyla evlat nöbetindeki aile sayısı, 229'a yükseldi. Devleti sevdiği için kızının ismini Devlet koyduğunu belirten Çelik, "Kızımı istiyorum. Anne olarak ona sesleniyorum, gel diyorum. Teslim olsun, gelsin buraya. Kızımı kandırdılar, götürdüler. Bana göstermediler hiç. Çocuğumu PKK'dan ve HDP'den istiyorum. Gece ve gündüz yatmıyorum. Aile perişan oldu, babası da hasta. Aileleri televizyonda gördüm. Buraya öyle geldim, kızımı istemek için. Güvenlik güçlerine teslim olmasını ve yanıma gelmesini istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-19 15:43:53



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