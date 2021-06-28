Karacadağ bölgesinin rekortmen belediye başkanından Başkan Beyoğlu’na hizmet övgüsü

Yerel yönetimler yasasıyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlanan Karacadağ bölgesindeki Alatosun beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Karacadağ, 25 yıl yaptığı belediye başkanlığının ardından siyasete ara vererek inzivaya çekildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun ziyaret ettiği Karacadağ, Bağlar Belediyesi’nin bölgeye yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.

Diyarbakır’da Anavatan Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’den olmak üzere 5 dönem ve toplam 25 yıl belediye başkanlığı yapan Ahmet Karacadağ, aynı zamanda bölgenin önde gelen kanaat önderleri arasında yer alıyor. Siyasete ara verdikten sonra deneyim ve bilgilerini yeni nesillerle paylaşan Alatosun beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Karacadağ’ı ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra 130 yerleşim yerinden oluşan Karacadağ bölgesinde ulaşımın sağlıklı koşullarda yapılmasına imkan tanımak için bölge tarihinin en büyük hizmet seferberliğine imza attıklarını söyledi. Yapılan hizmetleri önemli gördüklerini ancak bununla yetinmeyeceklerini kaydeden Beyoğlu, son güne kadar tüm gücü ve imkanları ile burada olacaklarını kaydetti.



“Başkanın hoşgörüsü ve gayreti hoşumuza gidiyor”

Ahmet Karacadağ, eski bir belediye başkanı olarak Başkan Beyoğlu’nun hizmet anlayışını takdirle karşıladığını dile getirerek Beyoğlu’nun klasik siyasetçi anlayışının dışında bir yöneticilik profili çizdiğini söyledi. Karacadağ, “25 yıl belediye başkanlığı yaptım. Alatosun, belde statüsünden çıkarılıp merkeze bağlandıktan sonra siyasete ara vererek köşemize çekildik. Ancak hayattan kopmuş değiliz tabi. Hüseyin başkan defalarca bölgemizi ziyarete geldi. Çok güzel hizmetler yapılıyor. En önemlisi Hüseyin başkanın hoşgörülü, tevazu sahibi bir yapısı var. Hem hizmet yapıyor, hem gönüller kazanıyor. Bölge halkının hizmete yönelik tüm taleplerini gayretle yerine getiriyor. Bir meslektaşı olarak kendisini takdirle takip ediyorum. Bölgemiz eskiye nazaran çok daha iyi durumda. Belediyecilik hizmetleri açısından sorunumuz yok. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi

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