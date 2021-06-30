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Babasını örnek aldı, kalecilik serüveni transferlerle devam ediyor Babadan oğula devir teslim

İHA

Babasını örnek aldı, kalecilik serüveni transferlerle devam ediyor Babadan oğula devir teslim

Türkiye liglerinde birçok futbol kulübünde forma giyen, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor ve Vanspor’un kaptanlığını yapan eski kalecilerden Murat Yiğiter, görevi oğluna devretti.
Diyarbakır DSİ Spor’un altyapısında yetişen, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in formasını giyen Abdullah Yiğiter, Süper Lig'in başarılı takımlarından Hatayspor’a transfer oldu. Türkiye’nin en önemli kulüplerinin başında yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Vanspor ve Kocaelispor gibi takımlarda başarıyla file bekçiliği yaptıktan sonra yıllarını adadığı futbolu bırakmayarak antrenör olarak hayatına devam eden Murat Yiğiter, oğlu Abdullah’a örnek bir baba oldu. Babası gibi kaleci olan Abdullah’ın Diyarbakır DSİ Spor’da başladığı futbol serüveni, Süper Lig'in başarılı takımı Hatayspor’a attığı imza ile büyük bir önem kazandı. Ayyıldızlı formayı da kısa bir süre giyen genç kaleci, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

“Babamın maçlarını izledim ve örnek aldım”
Babasının maçlarını ve antrenmanlarını izleyerek büyüyen Abdullah, şimdilerde babasından eğitim alarak yeni sezona hazırlanıyor. Diyarbakır’daki boş vakitlerini babasıyla kısa antrenmanlarla değerlendiren 21 yaşındaki Abdullah Yiğiter, İHA’nın sorularını yanıtladı. Babasından devraldığı bayrağı başarıyla temsil etmek isteyen milli kaleci, en büyük avantajının babasının kaleci olması olduğunu söyledi. Buralara gelmesinde aile desteğinin büyük bir rolü olduğunu belirten başarılı file bekçisi, “Kaleci babanın oğluyum, Diyarbakırlıyım ve futbola çok küçük yaşta başladım. Futbola babamın vasıtası ile DSİ’de başladım, daha sonra Amedspor’a gelerek profesyonel oldum. Oradan Fenerbahçe’ye giderek 6 yıl kaldım, İstanbulspor’a geçtim, geçen sene ise şehrime geri dönerek Amedspor’a geldim. Güzel bir sezon geçirdik. Beni kaleciliğe iten en büyük etken babamın eski bir futbolcu ve kaleci olmasıydı. Babamın maçlarını izleyerek büyüdüm, gittiği her yere ailecek gittik. Bu unsurlar beni futbola itti, çok mutluyum iyi ki baba mesleğini yapıyorum. Sporcu aileden geliyorum. Amcam da eski kaleci, aile desteğini her zaman hissetim. Her şartta arkamda duruyorlar. Boş zamanlarımda babamla antrenmana geliyorum, ailem boş zamanlarımı bile değerlendirerek benim geleceğime yön veriyor” dedi.

Hatayspor ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Devre arasında transfer edilmek istenen ve sezon sonunda transferi gerçekleşen Abdullah Yiğiter, Hatayspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayarak, kendine güvendiğini kaydetti. Yiğiter, “Hatayspor’la geçtiğimiz sezon buraya gelmeden önce iletişim halindeydik. Beni istiyorlardı. O dönemin Amedspor Başkanı transferimi uygun görmedi ve bu nedenle gidemedim. Sezon sonu anlaştı kulüpler. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hatayspor’a gittiğim için çok mutluyum, orada başarılı bir yıl geçireceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Babadan oğula devir teslim
Yıllarca birçok futbol takımında forma giyen eski kaleci ve şimdilerde antrenör olan Murat Yiğiter, oğluna başarılar diledi. Yiğiter, “Görevi oğlumuza teslim ettik. Bizim mesleğe kendini layık gördü, uzun bir süreç oldu. Bu yıl Allah’a şükürler olsun iyi performans sergiledi, devre arası Hatayspor istemişti, kısmet sezon sonuna oldu. İnşallah 1 Temmuz'da Erzurum’da kampa başlayacak, kalecilik ayrı bir meslek orada hem fiziksel hem de beyinsel çok farklı konumdasın. Hep kendini hazır tutman lazım. Ona her türlü yardımı etmeye ve onu hazır tutmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse önünde uzun yıllar var, bu yılları da çok iyi geçireceğinden eminim. İnşallah kazasız ve belasız hayırlı bir sezon olur onun için ve Hatayspor için. Türkiye’deki tüm takımların ve antrenörlerin gençlere güvenmeleri gerek. Türk futbolunun gelişmesi için kendi çocuklarımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

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