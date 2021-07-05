Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu yapıldı

Diyarbakır’da Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı tarafından Dicle Üniversitesi'nde 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu düzenlendi.

Dicle Üniversitesi kongre merkezinde yapılan sempozyumda, 1830 yaş arasında, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin yerli üretim konusunda fikir edinmeleri ve mühendislik fakültesi bölümlerinde okuyan gençlerin uzay sanayi ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanırken, sempozyuma Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ve savunma sanayi kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



“Kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak durumundayız”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, “Nasıl ki köklerinden koparılmış bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse yerli ve milli olanla irtibatı kesilmiş milletlerin de ayakta kalması, geleceğinin olması mümkün değildir. O bakımdan öz düşüncemizi, öz üretimimizi, öz değerlerimizi, öz fikri zenginliğimizi çoğaltmak durumundayız. Bağımsızlığımızı devam ettirebilmek için mutlaka kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını da sağlamak durumundayız. Yoksa bağımsızlık sadece kağıt üzerinde kalır” dedi.



“Türkiye son dönemde teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor”

Vali Karaloğlu, “Dünyada birçok ülkenin birçok toplumun bağımsızız demesine rağmen bağımsızlıklarının kağıt üzerinde kaldığı gibi. Türkiye’nin 81 vilayetinden gençlerin kadim şehirde Diyarbakır’da toplanarak bu konunun tezekkür edilmesi ülkemiz açısından, ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye son dönemde teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor. Katma değeri yüksek ihracatımız oransal olarak artsa da hala ihracat ettiğimiz malların kilogram fiyatının 1.5 doların altında olduğu gerçeğimiz var. Bunu gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmamızın yolu milli düşünce, yüzde yüz milli üretim, yüzde 100 teknoloji hamlesiyle katma değeri yüksek ürünleri üretmekten geçer. Bunun için de ARGE’ye, İnavosyon’a, markalaşmaya çok önem vermemiz lazım. Gençlerimizin enerjisiyle iş dünyamızın iş dünyamızın tecrübesini bir araya getirdiğimizde büyük bir sinerji oluşacağına da inanıyoruz” diye konuştu.



“Daha yaşanabilir bir dünya için iyi insanlara ihtiyaç vardır”

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise, “Türkiye’nin daha yaşanabilir bir dünya oluşturulmasında iyi insanlara ihtiyaç vardır. Bu sadece tek başına yetmiyor. Bunları yapabilecek ekonomik özgürlüğe de ekonomik bağımsızlığa ulaşmamız gerekmektedir. Ekonomik bağımsızlığın önemli aşamalarından bir tanesi de milli teknolojiye sahip olmaktır. Pandemi sürecinde de gördük ki eğer siz ekonomik, teknolojik olarak bağımsızlığınızı elde edemediğiniz zaman sizin sipariş verdiğiniz ürünlere el koymaktadır” şeklinde konuştu.

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