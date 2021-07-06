KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır’a çok önem verdiğini belirterek, “Gazilerimizi kutluyorum. 47 yıl önce 20 Temmuz’un o sıcak sabahında Kıbrıs’a adım attığınızda, 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanı buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü aramızdaki bağların bu kadar geliştiğini ve gelişeceğini, dolayısıyla millet olarak Doğu Akdeniz’de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hep birlikte sahip olabileceğimizi düşünmek belki hayalinde ötesindeydi. Ama şuanda bu gerçek olmuştur. Sizlere şükran duygularımı iletiyorum” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda KKTC mücahitleriyle omuz omuza savaşan gazilerle bir araya geldi. Dün gece saatlerinde Diyarbakır'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabahın ilk ışıklarında Eğil ilçesinde ziyaret ettikten sonra Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisinde bulunan Türkiye Muharip Gazileri Derneği Diyarbakır Şubesi binasından önünde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Sümer Park'ta düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “20 Temmuz 1974 Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla siz gazilerimiz bizim mücahitlerimiz ile verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşabilmesidir. İşte onun için 20 Temmuz’u bir kez daha iki hafta öncesinde kutlamaya başladık” dedi.

“Ben Diyarbakır’a çok önem veriyorum”
Diyarbakır’a çok önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Diyarbakır’a çok önem veriyorum. Çünkü 1974’ten sonra Kıbrıs’ımıza gidip orada yerleşen, orada çocuk sahibi olan, oradaki okullarda ve orada bizim kendi çocuklarımızla beraber büyüyen bizim kardeşlerimiz olan çok sayıda Diyarbakır’dan ve bu bölgeden gidip oraya yerleşen bizim insanlarımız ile bizim kardeşlerimiz vardır. Dolayısıyla onlara da buradan Diyarbakır’dan bir kez daha selam olsun diyorum. Onlar bizim gönlümüze taht kurmuştur. Hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatanı, milleti ve geleceğimize güvenle bakabilmemiz için büyük bir mücadeleyi beraber vermekteyiz. Sizlerin de, onların dostları, onların akrabaları ve onların yeğenleriyle hep birlikteyiz. Birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Diyarbakır’a geliyorum, çünkü sizler benim kardeşimsiniz”
Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişebilmesi ve kökleşebilmesi için elbette ekonomi faaliyetlerin daha da artırabilmesi gerekmektedir. Tüm Türkiye’de söylediğim gibi Türk insanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne zaman içerisinde iletişim ve ulaşım imkanlarıyla daha fazla sayıyı bulabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ne kadar insanımızın gitmesi, gelmesi gerek öğrencilerimizin, gerek turistlerimizin, gerek iş adamlarımızın, gerek belediye, gerekse de her türlü ekonomi ve kültürel alanda aramızdaki muhabbet duygularının, kültürel faaliyetlerinin gelişmesi ve pekişmesi aramızdaki bağların güçlenmesi anlamında, işte bu bağların güçlenmesiyle birlikte vatan, millet ve bu bütün sevgi yumağının pekişmesiyle daha güçlü bir durumda olmak durumundayız. Nitekim öylede oluyor. İşte bu ziyaret onların bir örneğidir. Nereden nereye ben Diyarbakır’a geliyorum. Elbette geleceğim. Çünkü sizler benim kardeşimsiniz. Diyarbakır’da vatandaşlarla tokalaştığım da, kimisi ben Kıbrıs’ta askerlik yaptım, kimisi ben öğrenciliğimi Kıbrıs’ta yaptım ve kimisi ben Kıbrıs’ın şu köyünde yaşıyorum diyordu. Dolayısıyla aramızdaki bağlar öyle bir pekişmiş ki bir kez daha ben Gazilerimizi kutluyorum. 47 yıl önce 20 Temmuz’un o sıcak sabahında Kıbrıs’a adım attığınızda, 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanı buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü aramızdaki bağların bu kadar geliştiğini ve gelişeceğini, dolayısıyla millet olarak Doğu Akdeniz’de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hep birlikte sahip olabileceğimizi düşünmek belki hayalinde ötesindeydi. Ama şuanda bu gerçek olmuştur. Sizlere şükran duygularımı iletiyorum.”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a Kıbrıs gazileri tarafından plaket, Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Alaattin Parlak tarafından hediyeler takdim edilmesiyle son buldu.

On Gözlü Köprü ve Gazi Köşkü'nde incelemede bulundu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Diyarbakır’ın tarihi mekanlarından biri olan On Gözlü Köprü'de kendini karşılayan yöresel halk oyunları ekibini izleyerek alkış çaldı ve ardından I. Dünya Savaşı esnasında 16. Kolordu Komutanı olarak görev yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan Gazi Köşkü’nde incelemede bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER DTSO’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, ...
Diyarbakırspor’da yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da yarı final heyecanı
Ceylan Karavil Park AVM 7 yaşında
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM 7 yaşında
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "İki ayrı egemen devletle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecektir" Tatar, 2 peygamber kabrinin olduğu Diyarbakır'ın Eğil ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "İki ayrı egemen devletle ...
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
YEREL HABERLER Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK’dan almakta kararlı Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK’dan ...
Diyarbakır’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
YEREL HABERLER 1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
Diyarbakır´da 1'inci Kayapınar Film Günleri´nde ödüller temizlik işçilerinden
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 1'inci Kayapınar Film Günleri´nde ...
15 Temmuz Federasyonu, darbe girişiminin yıl dönümü hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz Federasyonu, darbe girişiminin yıl dönümü ...
Eğil’deki Lala Kasım Bey ve Cafer Bey Kümbetleri’nde restorasyon başladı
YEREL HABERLER Eğil’deki Lala Kasım Bey ve Cafer Bey Kümbetleri’nde ...
Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla Diyarbakır’ı eğlence merkezi haline getirdi
YEREL HABERLER Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla ...
Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu
Memur-Sen İl Başkanı Ensarioğlu’ndan memur maaşı açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Başkanı Ensarioğlu’ndan memur maaşı ...
Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 ...
Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile gülümsetip, düşündürttü
YEREL HABERLER Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda ...
Silvan'da aşı timleri iş başında
YEREL HABERLER Silvan'da aşı timleri iş başında
Diyarbakır'da afet eğitim çadırı hizmete başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da afet eğitim çadırı hizmete başladı
Silvan'da bir kişide İngiltere varyantı tespit edildi
YEREL HABERLER Silvan'da bir kişide İngiltere varyantı tespit edildi
20 yıl çocuk hasreti çektiler, tedavilerinin ardından dünyaya gelen evlatları ile doktoru ziyaret ettiler
YEREL HABERLER 20 yıl çocuk hasreti çektiler, tedavilerinin ardından ...
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı’nın yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı’nın yolunu ...
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat ...