Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu HDP önünde evlat nöbeti tutan 233 aileden 28 aile çocuğuna kavuştu Kızı teslim olan anne Fatma Akkuş, haberi alınca sevinç çığlıkları attı Anne Akkuş, kızının fotoğrafını evin başköşesine bırakıp, kızına kavuşacağı günü bekliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş'a kızının teslim olduğu müjdesi verildi. Songül Akkuş ile birlikte bir kişinin daha güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu bilgisi alındı. 3 Eylül 2019 tarihinde Hacire Akar ile HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlayan evlat nöbetine katılan 233 aileden 28'i çocuklarına kavuşmuş oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019’da başlatılan evlat nöbeti 677’nci gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerden Fatma Akkuş’un kızı Songül Akkuş’un ikna yoluyla terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu ve en kısa sürede ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi. Songül’ün annesi Fatma Akkuş, kızı Songül’ün fotoğrafını evin başköşesine bırakarak müjdeli haberi aldığı anda çok mutlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ettiğini söyledi.

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