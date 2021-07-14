Silvan’da 52 öğrenci LGS’de yüzde 10’luk dilime girdi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) 52 öğrencinin yüzde 10’luk başarı dilimine girdiğini söyledi.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra 52 öğrenci yüzde 10’luk dilime girerek büyük başarı gösterdiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, bütün öğrencilerin öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Özdemiral, "Özellikle pandemi sürecinde okulların kapalı olması ve uzaktan eğitime katılmasına rağmen derslerine büyük bir önem gösteren ve LGS sınavına iyi hazırlanarak yapılan sınavda üstün başarı gösteren, iyi bir derece elde eden öğrencilerimi cani gönülde kutluyorum. Bu bağlamda hem hayat boyu hem de eğitimöğretim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Silvan eğitiminin yükseltilmesi ve kaliteli bir eğitimin sürdürülebilmesi için ekibimle var gücümle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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