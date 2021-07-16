Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor Esnaf yem fiyatlarından, vatandaşlar ise pahalılıktan şikayetçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor Esnaf yem fiyatlarından, vatandaşlar ise pahalılıktan şikayetçi

İHA

Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor Esnaf yem fiyatlarından, vatandaşlar ise pahalılıktan şikayetçi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, satıcılar iş yapamamaktan alıcılar ise pahalılıktan şikayetçi.
Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında sabahın erken saatleriyle besiciler ve alıcılar pazarda yerlerini alırken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala beklenen hareketlilik başlamadı. Satıcılar iş yapamamaktan alıcılar ise pahalılıktan şikayetçi olurken, yaklaşık 12 yıldır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışı yapan Ahmet Budak, yem fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle hayvan satışı yapanların sattıkları hayvanları geri alamadıklarını, hayvan alıcıları ise aşırı pahalılıktan kaynaklı alışveriş yapmadıklarını söyledi.

“Yem fiyatları yüksek artıştan kaynaklı işlerimiz olmuyor”
Küçükbaş hayvanın fiyatının bin 500 ile 3 bin lira arasında değiştiğini, büyükbaş hayvanın fiyatının da 5 bin ile 15 bin lira arasında olduğunu belirten Budak, “Geçtiğimiz yıl işlerimiz daha da iyi oluyordu ama bu yıl yem ve kepek fiyatlarında yaşanan yüksek artıştan kaynaklı işlerimizde olmuyor. Geçtiğimiz yıl bir torba yem 80 liradan satılıyordu, bu yıl 150 ile 200 lira arasında değişiyor ve fiyat iki katına çıktı. Şu anda hayvan çiftliklerinin çoğu kurbanlıklarını satmış ama kimse hayvan alamıyor ve almaya da niyetleri yok. Çünkü yem ve kepek fiyatları aşırı yüksek. Devletin ilgili kurumlarından isteğimiz, yem fiyatlarında biraz destek olmalarıdır” dedi.

“15 gün önce fiyat düşüktü, bugün yüksek”
Kendisine beslemek için küçükbaş hayvan almak için gelen Sabahattin Arslan, “Büyükbaş hayvan almaya gücüm olmadığı için küçükbaş hayvan almak için geldim hayvan pazarına ama fiyatlar yüksek olduğundan dolayı yarın yine gelip bakacağım. 15 gün önce fiyatlar daha düşüktü ama şimdi biraz yüksek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulp’ta yılın ilk organik bal hasadı başladı
YEREL HABERLER Kulp’ta yılın ilk organik bal hasadı başladı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor Eylemdeki anne Levent: “Ellerinize kalem yakışır atın o silahları”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ...
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da deprem
YEREL HABERLER Diyarbakır'da deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kumalık teklifini reddeden Emine'yi öldüren kuzeni: Otostop ile Mardin'e kaçtım
YEREL HABERLER Kumalık teklifini reddeden Emine'yi öldüren kuzeni: ...
Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ikramı
YEREL HABERLER Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ...
Diyarbakır'dan Rize'deki arama kurtarma çalışmalarına ekip gönderildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'dan Rize'deki arama kurtarma çalışmalarına ...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler ...
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını ...
Kumalığı kabul etmeyen Emine'yi öldüren kuzeni teslim oldu
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyen Emine'yi öldüren kuzeni teslim ...
Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç kızı öldüren 7 çocuk babası kuzeni teslim oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç kızı öldüren 7 çocuk ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Diyarbekirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Dicle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Dicle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Diyarbakır Kurşunlu Meydanı 15 Temmuz etkinlikleri için hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır Kurşunlu Meydanı 15 Temmuz etkinlikleri ...
Başkan Beyoğlu şehit aileleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu şehit aileleri ile bir araya geldi
Diyarbakır’da Kurban Bayramı hareketliği başladı Esnaf, uzun bir aradan sonra yaşanan hareketlilikten memnun
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Kurban Bayramı hareketliği ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor Eylemdeki anne Övünç: “Ön tarafları Kandil arka tarafları meclistir”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi ...
Akıma kapılıp ölen leyleğin yavrularına jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Akıma kapılıp ölen leyleğin yavrularına jandarma ...
Diyarbakırlı öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini andı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini andı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Spora Gel Vatan Turnuvası" yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Spora Gel ...
Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli