DİSKİ'nin kayıp-kaçak su mücadelesi sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşayan 1 milyon 782 bin vatandaşın hakkını korumak için kaçak su kullanımıyla ilgili mücadelesini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan ilçesinde 500'lük çelik borudan kaçak su çekildiğini tespit etti. Bazmar Grup suyuna bağlı Sarı Buğday Mahallesi'nde kaçak su kullanıldığını tespit eden DİSKİ, 1200 metre boyunca 500'lük çelik hattan 50'lik borularla çekilen 8 kaçak abone hattı kullanıldığını ortaya çıkardı. Ekipler kaçak abone hatlarını iptal ederek kullananlar hakkında yasal işlem başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi kaçak su kullananlara uyarıda bulunarak, "Kaçak tüketimde bulunmak, insanların hakkına girmektir. Bu şekilde evde ve bahçe sulamada yapılan bilinçsiz su tüketimi, diğer vatandaşlarımızın su hakkını kullanmasına engel oluyor. Kaçak su kullanımına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DİSKİ, kaçak su kullanımını önlemek için çalışmalarına kent genelinde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.