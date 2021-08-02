Silvanlı avukatlar yeni bir adliye binası istiyor

Diyarbakır Barosu Silvan İlçe Temsilcisi Avukat Hüseyin Tayınmak, hızlı nüfus artışı ve dava sayılarının artması nedeniyle mevcut adliye binasının yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir adliye binası yapılmasını istediklerini söyledi.

Diyarbakır Barosu Silvan İlçe Temsilcisi Avukat Hüseyin Tayınmak, "Son yıllarda artan dava yoğunluğu sebebiyle dosya sayılarında önemli artışlar olmuştur. Yine savcılık soruşturma dosya sayısı yıllık 3 bine yaklaşmıştır. Hem savcılık soruşturma dosya sayısı hem de mahkeme dava dosya sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Bu hızlı artış beraberinde yeni katip, hakim ve savcı ihtiyacını açığa çıkarmıştır. İhtiyacı karşılamak ve hakim ve savcılarımızın iş yükünü azaltmak gayesiyle yeni atamalar yapılmıştır. Silvan'da başsavcılık kurulmuştur. Ancak ne yazık ki bu kez Silvan Adliye binasının eski olması ve yeterli odaya sahip olmaması sebebiyle yeni atananlar için oda sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Bugün için var olan bu sıkıntının yakın zamanda daha da büyüyeceği aşikardır. Bu sorunun tek çözümü, yeni modern ve teknolojik alt yapıya sahip bir adliye binası yapılmasıdır" dedi.

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