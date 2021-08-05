Kırmızı kategorideki Diyarbakır’da, korona virüs tablosunu gören aşı sırasına girdi

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Korona virüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan ve haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29’a yükselmesi ve hastanelerde doluluk oranları bir anda artmasıyla birlikte korona virüs tablosunu gören vatandaşlar, aşı olabilmek için randevu alıp randevu saatinden önce hastaneye gelerek aşı oldu.

Korona virüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan ve risk sırasında 2’inci sırada yer alan Diyarbakır’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün yatığı açıklama sonrası aşı randevusu alıp, olmak için sıraya girdi. Kent genelinden haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29’a yükselirken, aşı randevusunu alan vatandaşlar, saatleri gelmeden hastanelerde aşı kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Uzmanlar korona virüsten korunmanın en önemli yolunun aşı olduğunu hatırlatarak, aşı sırası gelenler en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulundular.

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