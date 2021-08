Diyarbakır'da küresel ısınma ile artan su ihtiyacı tartışıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesince Su Bilimleri ve Uygulamaları Çalıştayı düzenlendi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dekanlar, akademisyenler, kurum müdürleri katıldı. DÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, küresel ısınmayla karşı karşıya olunduğunu belirterek "İçinde bulunduğumuz yıl, suyun kıymetini bize gösterdi. Köylerimizin her tarafından acil su ihtiyacı bildiriliyor. Suyumuz azalıyor ve azaldıkça da mevcut suyun kullanım değeri artıyor" dedi.



“Küresel ısınmayla karşı karşıyayız”

Ülkede, her geçen gün azalan yer altı ve yer üstü suları konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Kaymakam Çiftçi, "Küresel ısınmayla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz yıl, suyun kıymetini bize gösterdi. Bu yılki kadar bir sıkıntı yaşamadık. Köylerimizin her tarafından acil su ihtiyacı bildiriliyor. Daha önceki kuyularımız kurumaya başladı. Sondajlar çalışmamaya başladı. Yer üstündeki su gibi yer altındaki suyu da tükettik ve bitirme noktasına getirdik. Önümüzdeki yıllara çok daha hazırlıklı girmek durumundayız. Suyumuz azalıyor ve azaldıkça da mevcut suyun kullanım değeri artıyor" diye konuştu.



“Suyun her bir damlasını kullanacak ve geleceğe taşıyacağız”

Dicle Nehri'nin kentten geçtiğini ancak suyundan çok sınırlı yararlanıldığını aktaran Kaymakam Çiftçi, “Silvan Barajı projesi ile 6 yıl içerisinde 2 milyon 500 bin dönüm arazi sulanarak, bereketin fışkıracağı il haline geleceğiz. Su gelince beraberinde birçok şeyi değiştirecek. İstihdam, ekonominin canlanması ve huzur konusunda suyun birçok katkısı olacak. Suyun her bir damlasını kullanacak ve geleceğe taşıyacak şekilde hazırlanmamız lazım. Bu nedenle böyle çalıştaylar önemli. Ufuk ve umut verici bu tür çalışmaların artırılması gerekiyor. Bu çalışmaları geniş kitlelere yayarak, su kullanımı bilincini artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



“Su ve suya dair her türlü konuyu tartışacağız”

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise yaptığı konuşmada su ve suya dair her konuyu tartışacaklarını söyledi. Rektör Karakoç, "Türkiye’de su çalıştayı ile ilgili ilk çalışma ekim ayında yapılacak. Bununla ilgili ilk lansman toplantısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Ekrem Pakdemirli’nin sunumlarıyla Cumhurbaşkanlığı külliyesinde su ve suya dair her türlü konunun taraflarla tartışılacağı su şurasının lansmanı yapılmıştı. Bu lansman yapıldıktan sonra şura tarihine kadar tarafların bu konuyu detaylı bir şekilde tartışması belirtilmişti. Biz de üniversite olarak ve bölge üniversitelerle birlikte özellikle bölgemizdeki sorunları ve yapılması gerekenleri konuşmak ve tartışmak üzere üniversitemize tarafları davet ettik ve kendileri de çalıştayımıza katıldı. Bu toplantının devamında ise daha ziyade bölgemizi ilgilendiren konular tartışılacak’’ dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı 'su kaynaklarının yönetimi', 'biriktirme tesisleri', 'havza yönetimi', 'su kaynaklarının geliştirilmesi', 'drenaj sistemleri', 'iklim değişikliği', 'sulama teknolojileri', 'suyun zamansal ve konumsal dağılımı' konularındaki oturumlara geçildi.

