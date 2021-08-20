Kızılay Diyarbakır Şubesi 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu

Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır’ın birçok noktasında Muharrem ayı münasebetiyle 5 bin vatandaşa aşure ikram ederek, ağızları tatlandırdı.

Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Diyarbakır il ve ilçe Genç Kızılay gönüllüleri, Sur Kızılay Şubesi, Yenişehir Kızılay Şubesi, Bağlar Kızılay şubesi ile Kayapınar Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları Diyarbakır’ın 25 noktasında, 96 üye ve gönüllü ile birlikte 5 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Dicle üniversitesi Hastanesi, Eğitim Araştırma ve Doğum Hastanesi, Tema Park, Kent Meydanı, Ulu Cami, Hz, Süleyman Cami, Dağkapı Meydanı, Şehitlik Dörtyol, Bağlar Dörtyol, havaalanı ve ilçe çarşılarında dağıtım yapıldı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mesut Işık, “5 bin kişilik Aşurenin hazırlanmasında emeği geçen 25 kişilik Gönüllü Aşevi ekibimize, Aşure ikramlarını Şehrin 25 noktasında en iyi şekilde dağıtım yapan şubelerimizin üye ve gönüllülerine, Genç Kızılay ve Kadın Kollarına ile aşure ikramımızı beğeni ile karşılayan güzel Diyarbakır’ın güzel insanlarına çok teşekkür ederiz” dedi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte ikram edilen aşureyi yiyen ve ağızlarını tatlandıran vatandaşlar ise Kızılay Diyarbakır Şubesinin böyle bir etkinliğe imza atmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, tüm şube, yönetim ve gönüllülere teşekkür etti.

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