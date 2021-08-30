Kulp'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Er, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Kulp ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe protokolü, daire amirler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programı eski İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

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