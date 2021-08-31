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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: “Millet ittifakının yaptığı Kürtleri aşağılamaktır”

İHA

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, CHP ve sahip olduğu zihniyetin, din ve dil düşmanı olduğunu açıkladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: “Millet ittifakının yaptığı Kürtleri aşağılamaktır”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, CHP ve sahip olduğu zihniyetin, din ve dil düşmanı olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şerif Aydın, geleneksel olarak düzenlediği aylık basın buluşmasında ağustos değerlendirmesini yaptı. Ana başlık olarak millet ittifakını hedef alan Aydın, bunların din ve dil düşmanı olduğunu aktardı. Aydın, “Millet ittifakının sanki HDP ile yapılan örtülü ittifaktan utandığını, inkar edildiği ve geçiştirilmeye çalışıldığını gördük. Bizlerde bu bölgede yaşayan, bu bölgeyi takip eden insanlar olarak yapılan seçimlerde her ne kadar inkar edilse de HDP ile millet ittifakı olarak örtülü de olsa bir ittifak gerçekleştiriliyor. Bu insanlar HDP seçmeni de olan özellikle büyük bir kesimi Kürt vatandaşlarımızdan oluşan bu hareketten almış oldukları oylar ile Ankara, İstanbul, Antalya, Adana’da büyükşehir belediyelerini kazandılar. Ama bunun ardından sanki Kürtler vebalı ve utanılacak bir toplulukmuş gibi hareket içerisine girdiler. Sürekli olarak bu politikalarını sürdürüyor, Kürt'ü artık aşağılamaya varan şekilde konuşmalar ve açıklamalar yapıyorlar. Maalesef HDP de bu konuda en az kendi seçmeni olan Kürtlerin hakkını, hukukunu, gururunu ve onurunu doğru şekilde savunmakta aciz durumda. Biz CHP’nin ve CHP zihniyetinin Türkiye’ye neler yaşattığını, anlatıyoruz anlatmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihi itibariyle AK Parti iktidarlarına kadar bu ülkede hakim olan CHP ve devamı olan zihniyetti. Bu zihniyetin düşman olduğu 2 tane husus vardı. CHP zihniyeti bu ülkedeki dine ve dile düşman. Fırat’ın batısındaki insanlarımız sadece CHP zihniyetinin dine olan düşmanlığının acısını yaşadılar. Fırat’ın doğusunda olan özellikle Kürtler bizler aynı zamanda CHP’nin dine düşmanlığının yanında dile düşmanlığı üzerinde de on yıllar boyunca mağdur edilmiş insanlarız” dedi.

“Kürtlerin oylarını çekerek yok sayılıyor”
HDP'nin bütün bu zulme, ötekileştirmeyi yapan zihniyetle bir arada olduğunu vurgulayan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, CHP’nin Kürtlerin bütün oylarını oraya çektiğini ve buna rağmen o zihniyetin bütün Kürtleri yok saydığını söyledi. Aydın, “Kürtlerin sadece bana oyu lazım, başka hiçbir şeyi lazım değil şeklinde beyanlarda bulunmaktadırlar. Bu toprakların en kadim topluluklarından biridir Kürtler. Onuru, şerefi, duruşu, ilmi, cömertliği ve mertliğiyle nam salmış bir topluluğu, sanki vebalıymış gibi bir tarafta tutup hiçleştirmeye çalışan zihniyete, hem oyların peşkeş çekilmesi, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden kalkıp CHP ve İYİ Parti'ye diz çöktürülmesi, ondan sonra bu iki partinin millet ittifakının Kürtleri görmezden gelen politika ve söylemlerine de ses çıkartılmaması çok ilginç. Kürtler gururlu bir halktır. Kürtler inanıyoruz ki yapılanı görmektedir, bu konuda gerekli olan tepkiyi de göstereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

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