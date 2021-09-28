Konukevi Kız Yurdu’nun yeni öğrencileri kenti gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayallerine kavuşmak için Konukevi Kız Yurdu’na kaydolan öğrencilere kenti gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı kız çocuklarına ücretsiz barınma ile üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Konukevi Kız Yurdu’nda 20212022 eğitim dönemi başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yurtta kayıtların tamamlanmasıyla yıl içinde yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinliklerin ilkini gerçekleştirdi. "GezGörTanı" etkinliğinde yurttan yaralanan öğrenciler, kentin tarihi yerlerini gezerek yakından görme fırsatı yakaladı.

Gezi programında öğrenciler, sırasıyla Dicle Üniversitesi, İçkale’deki Artuklu Sarayı, Saint George Kilisesi ve Hz. Süleyman Camisini gezdikten sonra ve Suriçi’nde bulunan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Suriçi’nde tarihi mekânlara yapılan ziyarette rehberler, öğrencileri bilgilendirdi.

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