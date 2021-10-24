MHP İl Başkan Yardımcısı Zazaoğlu’nun kardeşinin düğünü miting havasında geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ekrem Zazaoğlu’nun kardeşi Süleyman Fidanay önceki gece yapılan muhteşem düğün ile Çiğdem Arslan'la dünya evine girdi.

Adeta miting havasında yapılan düğüne MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ile MHP il ve ilçe yönetimi, kamu kurum ile kuruluş temsilcileri Zazaoğlu’nu kardeşinin düğününde yalnız bırakmadı. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp nikah şahitliği yaptı. Kayaalp yaptığı konuşmada evli çiftlere mutluluklar diledi.

Düğün yapılan nikah töreni sonrası davetlilerin halay çekmesi ve oyun oynamasının ardından sona erdi.

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