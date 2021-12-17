Bağlar Belediyesi çalışmalarını bir bir tamamlıyor

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesinde yürüttüğü hummalı sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle gündeme gelen ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla hazırlanan proje sonrasında kısa sürede yenilenen Sakarya Caddesi, İstanbul’un meşhur İstiklal Caddesi’ni anımsatan bir görüntüye kavuştu. Cephe düzenlemesi, sokak sağlamlaştırma çalışması, çevre düzenlemesi ve cadde genişletme çalışmalarından oluşan restorasyonla eski görüntüsünden sıyrılarak herkesi hayran bırakan bir görüntü kazanan caddenin yeni halinden hem esnaf hem vatandaşlar memnun kaldığı belirtildi.

Teğmenler Caddesi’ni ve Sakarya Caddesi’ni ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İstanbul’un İstiklal Caddesi varsa Diyarbakır’ın da Sakarya Caddesi olduğunu söyledi. Beyoğlu, ”Her şey sizler için. Çünkü sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Herkesin yararına olacak kurallar belirledik. Bunları ekiplerimiz uygulayacak. Sizler de riayet ederseniz her şey çok daha güzel olacak. Burayı daha canlı hale getirmek için birkaç düzenleme daha olacak. Bu çevrede yaşayan halkımıza sosyal aktivite ve dinlenme alanları için müjdelerimiz olacak” dedi.

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