Suriyeli Heysan, parkta yürürken bıçaklandı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, parkta yürürken kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Suriyeli uyruklu Heysan H. (18), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Suriyeli Heysan H., parkta yürürken yanına gelen kişi tarafından bıçaklandı. Heysan H.´nin çığlıklarını duyan çevredekiler, yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Heysan H., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Heysan H.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-01-11 14:56:45



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