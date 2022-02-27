Bağlar Belediyespor liderliğe yükseldi

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbakırspor ile Bağlar Belediyespor arasındaki kritik karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Bağlar Belediyespor, Diyarbakırspor ile berabere kaldığı maçla yenilmezlik ünvanını koruyarak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor ise küme düşme tehlikesini daha fazla hissetmeye başladı. Diyarbakırspor ve Bağlar Belediyespor arasında büyük çekişmeye sahne olan maç, 22 tamamlandı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçın ilk 45 dakikası 00 tamamlandı. İkinci yarı gol düellosu şeklinde geçti. Bağlar Belediyespor, 47.dakikada Mahsum Döker ile 10 öne geçti. Diyarbakırspor, 56 ve 71. dakikalarda Barış Arslan'ın penaltıdan kaydettiği gollerle 21'lik üstünlüğe ulaştı. Bağlar Belediyespor , 90+2.dakikada Mahsum Döker'in kaydettiği golle 22'yi yakalayarak skoru ilan etti.



Bağlar liderliğe yükseldi

Bağlar Belediyespor, bu sonuçla puanını 24'e çıkararak grupta liderliğe yükselirken, grupta yenilmeyen tek takım olma ünvanını da korudu. Diyarbakırspor ise puanını 16'ya yükseltti.

6 Mart Pazar günü saat 13.00'te Diyarbakırspor Muş Belediyespor ve 72 Batman Belediyespor Bağlar Belediyespor maçları oynanacak.



Haftanın diğer sonuçları

BAL 1. Bölge 3. Grup'ta Bismil 1936Spor sahasında Elazığ Yolspor'u 10 mağlup ederken,Çınar Belediyespor deplasmanda Kovancılarspor'u 80 yendi.

Bismil 21Spor'un kendi sahasında 12 Bingölspor'a 40 yenildiği haftada Silvan Belediyespor maç yapmadan BAY geçti.

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