Diyarbakır’da doğan firma kablosuz internet ile altyapı sorununu çözdü 3 girişimci arkadaş, 10 milyon yatırım ile 7 yılda on binlerce internet kullanıcısına hizmet verir hale geldi

Diyarbakır’da 7 yıl önce 3 arkadaşın fikirleri ile doğan yerli firma Surnet, vatandaşlara kablosuz internet hizmeti sağlayarak altyapı sorununu çözdü.

Diyarbakır’da 2015 yılında 3 arkadaşın bölgede gördüğü altyapı problemlerinden kaynaklı geliştirdikleri fikir, 10 milyon TL yatırıma sahip firmaya dönüştü. Surnet firması, bölgede çarpık kentleşme, kırsal bölgeye ulaşamayan alt yapı ve kablo hırsızlıklarına karşı geliştirdiği çanak anten sistemi ile kablosuz internet hizmeti ile on binlerce üyeye ulaştı. Taahhütsüz paketler ile açma kapama bedeli olmadan kontör sistemi ile ön ödeme yaparak uygun fiyata vatandaşları internete kavuşturan Surnet, tüm Türkiye’ye açılmayı hedefliyor.



“7 yıldır aktifiz, on binlerce müşterimiz var”

Surnet kurucularından teknik ve saha operasyon sorumlusu Mustafa Özakbaş, bölgenin kronik duruma gelen internet problemini sağlıklı bir şekilde geliştirdikleri antenlerle radyasyonsuz çözdüklerini kaydetti. Özakbaş, “Şirketi 2015’te kurduk ve 7 yıldır aktifiz. Bu süreçte şu anda on binlerce müşterimiz var. Bölgemizde ciddi bir alt yapı problemi vardı. Kabloların çalınması veya çarpık kentleşmeden dolayı fiber optik kabloların ulaşılmaması gibi problemler vardı. Biz, bu problemleri antenler ile aştık, kronik internet sorununu Diyarbakır’dan sonra birçok bölgede aşmaya başladık. Müşterilerimizin çatılarına anten yerleştiriyoruz, bizim verici istasyonlarının yönüne bakarak antenler ile internet hizmeti alıyor” dedi.



“Kronik internet sorununu sağlıklı ve radyasyonsuz çözdük”

Kullandıkları cihazların kesinlikle radyasyon veya baz istasyonu olmadığını ifade eden Özakbaş, “Cihazlarımız dış ortam için gelişmiş modemlerdir, sağlık açısından herhangi bir tehlike yoktur. Bizim internet hizmetlerimiz diğerlerinden farklıdır, ön ödeme ile kontörlü kullanılıyor. Yükleme yapılmadığı zaman herhangi bir fatura bedeli yansımıyor. Yükleme yapıldığında 30 günlük kullanım açılıyor, süre dolduğunda kesiliyor. Bunun herhangi bir açma, kapatma bedeli yoktur. Müşterilerimizin birçoğu da bunun için tercih ediyor. Sabah saat 08.00 ile gece 01.00 arası çağrı merkezlerimiz aktif şekilde hizmet veriyor. Gece 01.00 ile 08.00 arası ise kendi sistemlerimiz devrede. Herhangi bir arıza gibi olaylarda otomatik olarak bölge personeline bildirim giderek en yakın ekip müdahale ediyor” diye konuştu.

Surnet kurucularından ve Genel Müdürü Mehmet Buluş, bölgede başlattıkları internet çözümünü Türkiye’nin tamamına yaymak istediklerini kaydederek, hedeflerine doğru büyük adımlar atacaklarını belirtti. Buluş, “Daha önce faklı telekomünikasyon firmalarında çalıştık. Bölgede altyapının eksik olduğunu gördük, sonrasında bir fikir ile atıldık. İlk önce toplam 3 arkadaş başladık bu işe, sonrasında bölgedeki ihtiyacı görünce sahamızı büyüterek personel sayımızı artırdık. 10 milyonluk yatırım ile buralara kadar geldik. Diyarbakır, Batman ve Elazığ merkez ve ilçelerinde hizmet sağlıyoruz. Şu anda 50’ye yakın arkadaşımız bizimle beraber çalışıyor” şeklinde konuştu.



“Hedef Türkiye’nin tamamına yayılmak”

Bölgesel olarak hedeflerinin güneydoğunun tamamı olduğunu aktaran Buluş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha sonra Türkiye’nin tamamında bu hizmeti sağlayarak ucuz interneti ulaştırmak. Personel hedefimiz şu anda 50, ama ilerleyen süreçte bin 500’e aşkın personel ile çalışacağız. Hizmetimiz kablosuz olduğu için herhangi bir kazıya gerek olmadan çatıya anten montajı yaprak oradan evin içerisine çektiğimiz kablo ile interneti ulaştırıyoruz. Bu da maliyet açısından hem daha uygun oluyor, hem de altyapının olmadığı özellikle kırsal kesimlere hizmeti ulaştırıyoruz. Bizim cihazlarımızda kesinlikle radyasyon yoktur, diğer operatörlerin şebeke için kullandıkları cihazlara kuş konmazken bizim istasyonlarımızda kuşlar yuva bile yapıyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.