İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da gençlerle buluştu

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya gelerek, sohbet edip gençlerin sorularını yanıtladı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü mevki Kırklar Dağı eteklerinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tesiste gençlerle buluştu.

'Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor' isimli buluşmada Bakan Soylu'ya, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen buluşmada, Bakan Soylu, gençlerle sohbet edip onların sorularını yanıtladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.