Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ihbarları değerlendiren polis ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Y.T.'nin (19) yapılan üst aramasında piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olduğu değerlendirilen 4 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir kolye, 2 adet altın bileklik ve 5 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Y.T.'nin uyuşturucu parası için Fırat Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Öte yandan, Bismil’de ev ve işyerlerine ait açık alanlarda gerçekleşen iki faklı hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, inşaat bahçesinden demir hırsızlığı olayının 3 şüphelisini piyasa değeri 10 bin lira olduğu öğrenilen 151 parça demir malzeme ile kıskıvrak yakaladı. Başka bir evin bahçesinden çaldığı sondaj malzemelerini hurdacıya satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi de olay yerinde gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelileri M.A. (30), H.E. (27), M.İ. (29) ve M.Ö. (26), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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