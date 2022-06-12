Sinek Çayı'nda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Sinek Çayı'na serinlemek amacıyla giren 14 yaşlarında bir çocuk suyun akıntılı olması nedeniyle bir kayaya sığınıp mahsur kaldı.

Alınan bilgilere göre, Çermik'te bulunan Sinek Çayı'na giren bir kişi suyun akıntılı olması nedeniyle sığındığı kayada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Mahsur kalan çocuk ekiplerin suya girip kurtarmasıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.