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Sinek Çayı'nda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

İHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Sinek Çayı'na serinlemek amacıyla giren 14 yaşlarında bir çocuk suyun akıntılı olması nedeniyle bir kayaya sığınıp mahsur kaldı.

Sinek Çayı'nda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Sinek Çayı'na serinlemek amacıyla giren 14 yaşlarında bir çocuk suyun akıntılı olması nedeniyle bir kayaya sığınıp mahsur kaldı.
Alınan bilgilere göre, Çermik'te bulunan Sinek Çayı'na giren bir kişi suyun akıntılı olması nedeniyle sığındığı kayada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Mahsur kalan çocuk ekiplerin suya girip kurtarmasıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

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