Vahap Saçaklı, "Yeniköy Asri Mezarlığı'nda 1,5 aylık bir alanımız kaldığı için ilk etapta 170 dönümlük alanı defne hazır hale getirmek istiyoruz. İlk etapta bu alana vatandaşlarımızın aracını rahatça getirebileceği bir otopark, seyyar lavabolar, temiz su ve DİSKİ ile yaptığımız görüşmede kanalizasyon açma işlemleri yapılacak. Bu 1,5 aylık süreçte bunların hazırlığını yapacağız. Kalan diğer alanlarda yapılan ihaleden sonra 588 dönümün hepsini vatandaşımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Şu anda ölüm istatistiklerini hesaplıyoruz. Bunu öncelikle hesaplayıp, ona göre bir rakam söylemek zorundayız. Şu anda Diyarbakır'da günlük ölüm istatistikleri 10-15 arasındadır, yıllık ölüm sayısı 450 ile 500 arasındadır. Arkadaşlarımızla yaptığımız hesaplar ve öngörümüze göre bu alanın Diyarbakır'a 60-70 yıl yeterli olacağı söz konusudur. Bundan kaynaklı hizmet binamızı ve vatandaşlarımızın dinlenebileceği mescit gibi sosyal alanların tümünü burada hayata geçireceğiz. Bir an önce mezarlık alanının hazırlanması için bunu yapıyoruz. İhale süreci sürecektir. 1,5 ay sonra mezarlık alanı kalmayacağı için hızlı bir şekilde burada ilk etap için 170 dönümlük alanı hizmete açacağız. Uzaklık olarak biraz mesafe var ama şu an gelinen yol itibarıyla Bağıvar içerisinden bir yol açılacaksa, daha yakın bir mesafe olacaktır. Mezarlık alanı için de aslında çok uzak da sayılmaz" diye konuştu.