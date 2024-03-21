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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır Valiliği'nden ehliyetsiz sürücüye darp iddiasına ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valiliği'nden ehliyetsiz sürücüye darp iddiasına ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da motosikletli yunus polislerine çarpıp kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz araç sürücüsü yakalandı. Valilik, ehliyetsiz sürücünün yakalandıktan sonra darbedildiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:17 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:17
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        Diyarbakır Valiliği'nden ehliyetsiz sürücüye darp iddiasına ilişkin açıklama
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, motosikletli yunus ekibine çarptıktan sonra kaçan araçtaki 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, Fırat Bulvarı'nda bir aracın motosikletli yunus personeline çarptıktan sonra kaçtığı belirtildi.

        DARP İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olaya karışan araç sürücüsü ve bir kişinin yakalandığı, 1 kişinin ise polis ekiplerince arandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kazada yunus personeli hafif yaralanmış ve taburcu edilmiştir. Ehliyetsiz, 17 yaşındaki R.M'de kazadan dolayı herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. 17 yaşındaki E.E, baş kısmında basit tıbbi müdahale ile giderilebilir, birkaç kesi ve yüzeysel çizik şeklinde rapor verilerek, taburcu edilmiştir. E.E, yakalama ve Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilme esnasında polisler tarafından darbedildiğini iddia etmekte olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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