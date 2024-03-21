Diyarbakır Valiliği'nden ehliyetsiz sürücüye darp iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, motosikletli yunus ekibine çarptıktan sonra kaçan araçtaki 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, Fırat Bulvarı'nda bir aracın motosikletli yunus personeline çarptıktan sonra kaçtığı belirtildi.

DARP İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya karışan araç sürücüsü ve bir kişinin yakalandığı, 1 kişinin ise polis ekiplerince arandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazada yunus personeli hafif yaralanmış ve taburcu edilmiştir. Ehliyetsiz, 17 yaşındaki R.M'de kazadan dolayı herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. 17 yaşındaki E.E, baş kısmında basit tıbbi müdahale ile giderilebilir, birkaç kesi ve yüzeysel çizik şeklinde rapor verilerek, taburcu edilmiştir. E.E, yakalama ve Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilme esnasında polisler tarafından darbedildiğini iddia etmekte olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."