Diyarbakır ve Kayseri'de örtü yangını
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde örtü yangını çıktı. Çüngüş'te üzüm bağlarına, Melikgazi'de ise bazı evlerin bahçelerine sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına sıçradı.
İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.
KAYSERİ
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekibi yangına müdahale etti.