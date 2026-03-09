Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır’da akraba aileler arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da akraba aileler arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

        Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Sakine Adıgüzel hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 08:51
        Aile arasındaki tartışma kanlı bitti

        Diyarbakır’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Sakine Adıgüzel (60) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ

        DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Adıgüzel’in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

