Diyarbakır’da akraba aileler arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Sakine Adıgüzel hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Adıgüzel’in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.