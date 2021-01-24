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HaberlerGündemDiyarbakırlılar, Şehit Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı
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Diyarbakırlılar, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 arkadaşını unutmadı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'inci yıl dönümünde Diyarbekirsporlu futbolcular tarafından anıldı. Takımın teknik direktörü Şenol Demir, "O zaman takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Tekrar Diyarbekirspor'da görev yapmaktayım. Çocuklarımızı buraya getirdik, onlar da bu havayı bilsinler, Gaffar Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler" dedi. Şehit Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da tören düzenlendi. Törene, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen'in de katıldı

Diyarbakırlılar, Şehit Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı
Diyarbakırlılar, Şehit Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı
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Genel

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'inci yıl dönümünde Diyarbekirsporlu futbolcular tarafından anıldı. Şehit Okkan için bir de Sakarya'nın Hendek ilçesinde kabri başında tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Görev yaptığı dönem Diyarbakırlıların sevgisini kazanan, Diyarbakırspor'un birinci lige çıkması için çaba harcayan Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın cenazesi binlerce aracın kilometrelerce oluşan kortejiyle Sakarya'ya uğurlandı.

Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan'ın fotoğrafını astı. Olayın, 20'nci yıl dönümünde Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerdeki anıtın önünde Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları tarafından anıldı. Anıta karanfil bırakan heyet ve futbolcular, şehitler için dua etti.

'BU ŞEHİR ONU UNUTMADI'

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan şehit edilmeden önce o dönem Diyarbakırspor'un takım kaptanı olarak görev yapan ve şimdi Diyarbekirspor teknik direktörü olan Şenol Demir, "Ali Gaffar Okkan o dönem 'ben sapına kadar Diyarbakırlıyım' diyordu. Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunun bilinmesi gerekiyor. Çok üzgünüz. Rahmetli müdürümle 3 yıl beraber olma şerefine nail olan biriyim. O zaman takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Tekrar Diyarbekirspor'da görev yapmaktayım. Çocuklarımızı buraya getirdik, onlar da bu havayı bilsinler, Gaffar Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu şehir onu unutmadı, unutmayacak da inşallah. Türkiye de unutmayacak. Allah ona ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarına rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

OKKAN'IN FOTOĞRAFIYLA CAMA ÇIKTI

Bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen anıta gelerek dua ederken, çocuklar da karanfil bıraktı. Yaşlı bir kadın da evinin penceresinde Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafıyla cama çıkarak şehit emniyet müdürünü andı.

HENDEK'TEKİ MEZARI BAŞINDA TÖREN

Öte yandan, Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20'nci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı. Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, siyasi partilerin temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu. Kaymakam Acır, törende yaptığı konuşmada, Okkan'ın şehit edilişinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen milletin kalbinde yaşadığını söyledi. Okkan'ın halkın dertleriyle dertlendiğini, sevinciyle sevindiğini ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunduğunu vurgulayan Acır, "Meslek hayatı boyunca görevini büyük başarıyla sürdürmüş, bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan, aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terörle mücadelesiyle anılmaya devam edecektir. Aziz şehidimizi, onunla şehit olan polis memurlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabre karanfiller bırakıldı

'ONDAN ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DALGALANDIRMAYI SÜRDÜCEĞİZ'

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Okkan'ın, görev yaptığı Kars ve Diyarbakır'da sevgi selinin çok büyük boyutlara ulaştığını belirterek, "Bugün pandemi olmasına ve ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen burada toplanan kalabalık da bunun nişanesidir. Ali Gaffar Okkan müdürümüz, bu kucaklaşmadan ötürü terör örgütlerinin hedefi haline gelmişti. Acımasızca yapmış oldukları suikast, ona duyulan nefretin adeta bir dışavurumuydu" diye konuştu.

Yaşananların, aynı zamanda Türk polisinin terörle mücadelede ne kadar azimli ve kararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti: "Devletimizin bekası, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık timsali bayrağımızın özgürce dalgalanmaya devam etmesi için her daim şer ve terör odaklarıyla mücadeleye varız, buna kararlıyız. Bu mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşaması için her daim sürecek. Salgın nedeniyle aramızda olamayan müdürümüzün devre arkadaşlarının da manevi desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Müdürümüz kalbimizde yaşayacak. Ondan aldığımız bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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