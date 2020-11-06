Bu diyet tatlı tarifi ile az kalorili ve sağlıklı bir tatlı ile krizinizi bastırabilirsiniz. Aynı tatlı tarifi dilerseniz muz kivi, gibi meyveler ile de hazırlayabilirsiniz.
Diyet Çilekli Puding Malzemeler
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kadar nişasta
2 yemek kaşığı bal
1 paket vanilya
1 su bardağı kadar doğranmış çilek
Diyet Çilekli Puding Yapılışı
- Diyet çilekli pudingimiz için, bütün çileklerimizi robotumuzun içine alıp, püre kıvamına getiriyoruz.
- Ardından ocağa bir tencere alıp, sütümüzü, nişastamızı ve balımızı koyup, 3-4 dakika pişiriyoruz.
- Hazırladığımız çilek püremizi ilave edip, kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz.
- Kaynamaya başlayan pudingimizin içerisine son malzememiz olan vanilyamızı ilave edip, 4-5 dakika daha kaynatıyoruz.
- Kıvamı gelen pudingimizi ocaktan alıp, kaselerimize paylaştırıyoruz.
- Diyet çilekli puding tarifimiz artık hazır.
- Soğuduğunda servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun.
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