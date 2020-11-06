Bu diyet tatlı tarifi ile az kalorili ve sağlıklı bir tatlı ile krizinizi bastırabilirsiniz. Aynı tatlı tarifi dilerseniz muz kivi, gibi meyveler ile de hazırlayabilirsiniz.

Diyet Çilekli Puding Malzemeler

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kadar nişasta

2 yemek kaşığı bal

1 paket vanilya

1 su bardağı kadar doğranmış çilek

Diyet Çilekli Puding Yapılışı