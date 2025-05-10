Diyet yaparken meyveden kaçmanıza gerek yok! Kilo verme sürecine yardım eden 10 meyve!

Kilo verme sürecine girdiğimizde bir anda her şey değişsin ve kısa sürece vücudumuz olağanüstü tepkiler versin isteriz. Halbuki bu kiloları nasıl bir haftada almadıysak bir haftada da veremeyeceğimizi bilmemiz gerekir. Sıkı diyet listeleri uygularsak kısa sürede çok fazla kilo vereceğimizi düşünmek maalesef bir yanılgıdır. Bu sıkı listelerde yapılan en büyük yanlışlardan biri de meyveyle aramıza koyduğumuz mesafe olacaktır.

UYARI: Haberde yer alan meyvelerden herhangi birine ya da birkaçına hassasiyetiniz varsa tüketmeden önce doktorunuza danışınız.

Kilo verirken yapmamız gereken başlıca şey beslenme listemizi belirli bir dengede tutabilmek. Bu dengenin bir parçası da hiç şüphesiz şeker olmalıdır. Ancak nasıl şeker? İşlenmiş gıdalardan alacağımız rafine şeker elbette b u süreçte kaçınmamız gereken bir şey ancak meyve şekeri dengeyi koruduğumuz sürece zararlı değil aksine olması gereken bir şey. Bazı meyvelerin lifli yapısı ve içerdiği vitaminler gözetilince diyete fayda sağladığı bile söylenebilir! İşte diyet sürecine yardım edece ve tatlı krizlerimizi de durdurmaya etki gösterecek 10 meyve...

REKLAM Elma: Elbette diyet listesine koyacağımız ilk meyve elma olacak! İster yeşil elma olsun ister sarı elma fark etmez, canınız hangisini isterse diyet yaparken günde 1 orta boy elma yemek hem iyi bir lif seçeneğidir hem de ortalama 90-95 kalori içerir. Vitamini kabuğunda, aman kabuğunu soyayım demeyin! Greyfurt: Greyfurt pek çoğumuz için yeterince tatlı kabul edilmese de diyet sürecinde günde bir greyfurt yiyebilirsiniz. Greyfurt hem sulu hem lifli bir meyvedir. 100 gramında da ortalama 40 kalori bulunur. Yani iyi bir ara öğün değil, süper bir ara öğün diyebiliriz! Ananas: Ananasın o kadar lezzetli ve tatlı bire tadı var ki diyette rahatlıkla tüketebilmemiz mucize gibi bir şey! Greyfurt gibi sulu ve lifli bir yapıya sahip olan ananasın tamamını diyette tüketmek sakıncalı olabilir ancak iki parmak kalınlığında bir dilim ananası tüketmekle ilgili bir sorun olmayacaktır! Üstelik ananas güçlü bir antioksidandır... REKLAM Kivi: Biz kiviyi C vitamini açısından faydalı diye biliriz ama bu küçük tüylü kabuklu yeşil meyveler her gün iki tane yiyebileceğiz güçlü bir diyet yardımcısı meyvelerdir. 100 gramında neredeyse 60 kalori bulunması da cabası!

Muz: Zayıflarken muz yemek sakıncalı gibi dedikodu duyduysanız ona kesinlikle inanmayın! Elbette her gün büyük bir muz yemeyi tercih etmeyeceğiz ama günde bir küçük boy muz yemeyi tercih edersek hem ortalama 70 kaloriyle iyi bir ara öğün seçmiş oluruz hem de lifli yapısıyla uzun süre tok hissederiz. REKLAM Armut: Bağırsak sağlığı için oldukça faydalı olan armutlar diyette de tüketebileceğimiz meyvelerden biridir. Orta boy bir armut yaklaşık 100 kaloridir ve hem lifli yapısıyla hem de antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardım eder. Nar: İster 100 gram ayıklayıp ara öğünlerinizde tüketin ister salatalarınıza serpin ve öğünlerinizi tatlandırın fark etmez ama diyette nar tüketebileceğinizi bilin. Antioksidan zengini bir diğer meyve olan nar hem vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltır hem de kan şekerini düzenleyerek kilo kaybetmenize yardım eder. Karpuz: Karpuzun çok tatlı bir meyve olması size diyette karpuz yiyemeyeceğinizi mi düşündürdü? Düşündürmesin... Bir orta boy karpuzun 8'de 1'ini bir porsiyon olarak kabul edip bir ara öğününüzde karpuz yemeyi seçebilirsiniz. Hem sulu yapısıyla size tok hissettirir hem de yağ birikimini azaltmaya yardım eden likopenin için iyi bir kaynaktır. Ölçü önemli, ölçüye dikkat edip karpuzu seçebilirsiniz...