Obezite sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Türkiye’de her 3 kişiden biri fazla kilolu veya obez. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check up Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, “Obezite çok sayıda sağlık sorununa davetiye çıkartan bir salgın. Günümüzde bu sorunun, en başta diyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları ve bazı kanserlere yol açabileceğini gösteren sağlam verilere sahibiz”diyor ve bu hastalıkların riskini azaltmanın en önemli yollarından birinin kilo vermek olduğunu belirtiyor. “Kilo verme” denildiğinde akla ilk gelen şey ise diyet oluyor. Ancak sürekli diyet yapmanın sürdürülebilir olmasından kaynaklı çeşitli zorlukları ve tekrarlayan başarısızlıkları bulunuyor.
YAZARAK ZAYIFLAYIN
Dr. Metin Okucu, Vermont Üniversitesi’nde yapılan ve Obesity dergisinin Şubat sayısında yayınlanan yeni bir araştırmaya dikkat çekerek, “Bu zorluğu bir parça olsun kolaylaştırmak için basit bir yöntem deneyebilirsiniz”diyor ve devam ediyor; “Son yapılan araştırma diyet sırasında her öğünde yediklerinin kayıtlarını tutan kişilerin kilo vermede daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Tek yapmanız gereken günlük diyetinizi uygularken yediklerinizi günde en az 3 kez yazmanız.Yazmaya ne kadar uzun süre ayırdığınız veya ne kadar detaylı yazdığınız önemli değil. Sadece düzenli ve sık kayıt tutmak yetiyor. “Zor” olarak kabul edilen kilo verme konusunda az zahmetli olan bu yolu denemeye değer.”
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