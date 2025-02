'In The Dark' ve 'Days Of Our Lives' dizilerinin yıldızı Casey Deidrick, 911 acil yardım hattını aradığı sırada kız arkadaşına saldırdığı ve telefonunu elinden aldığı iddiasıyla tutuklandı, daha sonra serbest bırakıldı.

37 yaşındaki oyuncu, pazar günü gözaltına alındı, aile içi şiddet ve acil çağrıya müdahale etmekle suçlanarak tutuklandı.

Oyuncu, daha sonra 2 bin 500 dolarlık kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Casey Deidrick ifadesinde, Nashville'deki evlerinde kız arkadaşıyla hararetli bir tartışmaya girdiğini söyledi. Kız arkadaşının kendisini telefonuyla kaydettiğine inandığı için öfkelendiğini ve telefonu elinden aldığını iddia eden oyuncu, ayrıca kız arkadaşının ellerini boynuna doladığını öne sürdü. Ancak kolluk kuvvetleri, Deidrick'in bu iddiasına dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.

Öte yandan kız arkadaşı da kavga ettiklerini itiraf etti, ancak Deidrick'i kaydetmediğini iddia etti.

Casey Deidrick'in kız arkadaşı ayrıca, polise, telefonuyla mutfağın bir köşesine saklandığını, Deidrick'in arkasından geldiğini, onu kollarıyla yakaladığını ve telefonu elinden almaya çalıştığını söyledi. Daha sonra, güvenlik endişesiyle 911'i arayabilmek için telefonunu geri istediğini söyledi.

Kız arkadaşı, o gün ancak evden ayrılacağına söz verdikten sonra Casey Deidrick'in telefonunu geri verdiğini açıkladı.

Casey Deidrick, 15 yılı aşkın bir oyunculuk kariyerine sahip. 2009'dan 2013'e kadar NBC'nin 'Days Of Our Lives' adlı dizisinde Chad DiMera rolünü canlandırmasıyla tanınıyor. 2019'dan 2022'ye kadar da 'In The Dark'ta Max Parish karakterine hayat verdi.