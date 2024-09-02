Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon başlangıç tarihi
Eylül ayının ilk haftasında dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Show TV'nin farklı günlerde yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kızılcık Şerbeti çekimleri başladı. Diziye yeni sezonda yeni oyuncular katıldı. Peki diziler ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon başlangıç tarihi
"Diziler ne zaman başlayacak?’’ sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı geldiğinde, televizyon dünyası hareketleniyor ve yeni dizilerle sezon finali yapacak diziler geri dönüyor. Dizi tutkunları için bu ay oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Peki Diziler ne zaman başlıyor? Show TV Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman, hangi tarihte?
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı. Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bahar dizisinde yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bilgi paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yaptı. İlk sezonu geride bırakan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.
Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.