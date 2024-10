Diziler yurtdışında Türk malı sattırıyor

Trendyol yurtdışındaki yeni ofisini Bakü’de açtı. Son 1 yılda, 10 milyon adeti aşan siparişle Türk satıcılarının 30 milyon ürününü Azerbaycanlı müşterilerine teslim eden Trendyol, 4 yıllık büyüme planı dahilinde 2028’de 1 milyar dolar ihracat hacmi ve 3 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Ofis açılışı nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan "Bizi ayrıştıracak hangi avantajlarımız var bazen lojistik bazen kültürel bazen de pazarda gördüğümüz bir boşluk olabiliyor. Avrupa’da Doğu Avrupa’ya odaklanmamızın sebeplerinden birisi de bu. Buraya gittiğinizde en çok izlenilen 10 diziden 2-3 dizinin Türk dizisi olduğunu göreceksiniz. Markamızın yurtdışında en çok satış yaptığı yerler genelde Romanya, Çekya, Bulgaristan Yunanistan olabiliyor. Markalarımız seviliyor ve rakiplerine göre avantajları da var. Lojistik açıdan baktığımızda bölgede ABD’li ya da Çinli rakiplerimize göre avantajlıyız. Biz ürünlerimizi bir gecede Yunanistan’a kamyonla taşıyabiliyoruz. Bu çok ciddi avantaj. Bunları alt alta koyduğumuzda Doğu Avrupa’nın bizim için iyi bir pazar olabileceğini gördük ve bugüne geldiğimizde beklentilerimizin üzerinde bir hızla büyüdüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakü ofis açılışı ile birlikte Trendyol’un yurt dışı açılım stratejisi kapsamında önemli bir kilometre taşına daha imza attıklarını söyleyen İnan; “Türk KOBİ’lerimizin ürettiği ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünler sayesinde, Azerbaycan’da hedeflerimizin de üzerinde sonuçlar alıyoruz. Son 1 yılda işletmelerimiz, 10 milyondan fazla sipariş ile 30 milyon ürünü Azerbaycan’a ulaştırdı. Günde 40 bin paket ürün Azerbaycan’a gönderiliyor. Bölgede hem teknolojik hem de fiziki yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2028 yılında Azerbaycan için hedefimiz 60 milyon adet sipariş, 3 milyon müşteri ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi” şeklinde konuştu.

Bakü ofisi ile birlikte Azerbaycan hedeflerini büyüttüklerini belirten İnan, “Trendyol’u küresel ticarette global bir oyuncu haline getiren uluslararası yolculuğumuzda Azerbaycan, Almanya’nın ardından giriş yaptığımız ikinci pazar olmuştu. Mayıs 2023’ten bu yana faaliyet yürüttüğümüz Azerbaycan’da, ilk günden bu yana evimizde hissettik. Türkiye’de olduğu gibi bu pazarda da müşterilerimizle gönül bağı kurmuş durumdayız. Kısa süre içinde Azerbaycan’ın en çok indirilen platformu olmayı başardık. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’da 1.5 yılda 2 milyon müşteriye ulaştık. Bir diğer deyişle nüfusun yüzde 20’sini Trendyol müşterisi yaptık. Bu başarıya da Türk satıcıları ve onların kaliteli ‘Made in Türkiye’ ürünleriyle ulaştık. Bakü ofisimiz, Azerbaycan’da daha fazla derinleşmemize, pazarın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

PASHA Holding ile geliştirdikleri stratejik ortaklıkla doğan sinerji sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında çok güçlü bir dijital köprü kurduklarını söyleyen İnan, “Trendyol ekosisteminde yer alan yüzbinlerce satıcımız bu dijital köprü sayesinde yeni açılımlar yaşadı. PASHA Holding ile kurduğumuz iş birliği, pazarın güçlü şirketleriyle değerli iş ortaklıkları kurmamıza da vesile oldu. Biliyoruz ki, kalıcı büyümede tüm ekosistemle birlikte büyümek gerekir. Odağında dijital ekosistemi ileri taşımak olan ve iş ortağımız PASHA Holding’in gerçekleştirdiği InMerge Innovation Summit’in de bölgede inovasyon ve girişim iklimine büyük katkı sağladığını görüyoruz. Bu anlamda bu değerli zirvede her sene yer almayı önemsiyoruz” dedi.

2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Trendyol’un pek çok farklı coğrafyada yürüttüğü e-ihracat faaliyetlerini de değerlendiren İnan, şirketin yurtdışında yaklaşık 6 milyonun üzerinde müşteriye ulaştığını söyledi. Trendyol’un mikro ihracat çözümleri ile dijitalleşen Türk satıcılarının performansıyla 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye e-ihracat şampiyonu’ olarak ödüllendirildiklerini hatırlatan İnan şu değerlendirmede bulundu: “2023 yılından bu yana da satıcılarımız 2 milyar dolarlık toplam ihracat hacmi yarattı. Bulunduğumuz tüm pazarlarda esnaf ve KOBİ’lerimizin yüksek performansını görüyoruz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan oluşan Körfez bölgemizde sevk edilen ürün adetleri ve ürün satışları ile her ay kendi rekorumuzu yeniliyoruz. Yıl sonu için bu pazarda 1.6 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz. Sene başından beri faaliyet yürüttüğümüz Doğu Avrupa bölgesinde ise yıl sonu hedefimiz 4 milyonun üzerinde siparişe ve 400 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Önümüzdeki süreçte binlerce satıcımızı ihracata açmayı hedefliyoruz. Uluslararası müşteri hedefimiz ise faaliyet gösterdiğimiz her bir ülkede nüfusun yarısına ulaşabilmek. Türkiye’de e-ihracatın şampiyonu Trendyol olarak yerli üreticilerimizi ve satıcılarımızı, ‘Made in Türkiye’ ürünleriyle birlikte, küresel pazarlara taşımayı sürdüreceğiz. Küresel ticaretin şampiyonlar liginde yer alan şirketimiz, esnaf ve KOBİ’lerimizden aldığı güç ile Türkiye’nin e-ihracat hedeflerine en fazla katkı veren şirketi olmaya devam edecek.”