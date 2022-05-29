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Haberler Tenis Djokovic, Fransa Açık'ta çeyrek finalde
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Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Djokovic çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale kaldı.

Djokovic, Fransa Açık'ta çeyrek finalde

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün tek erkekler 4. tur maçında, turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ı 2 saat 15 dakika süren maçta 6-1, 6-3, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer 4. tur maçlarında ise, tek kadınlarda Kanadalı Leylah Fernandez, ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-3, 4-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kalırken Martina Trevisan ise Aliaksandra Sasnovich'i 7-6, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı .

Kadınlarda ABD'li Coco Gauff ise, Belçikalı Elise Mertens'i 6-4, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu.

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