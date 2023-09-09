Djokovic ile Medvedev, tek erkekler finalinde karşı karşıya gelecek Sezonun son grand slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadele edecek

Amerika´nın New York şehrinde düzenlenen Grand Slam'in 12´nci gününde tek erkeklerde yarı final karşılaşmaları oynandı. Rus raket Medvedev ile İspanyol raket Carlos Alcaraz yarı finalde karşı karşıya geldi. 3 saat 19 dakika süren mücadeyi Medvedev, 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-1 kazandı ve finale çıktı.

Yarı finalin diğer karşılaşması ise Novak Djokovic ile Ben Shelton arasında oynandı. Sırp raket Djokovic, turnuvada ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Amerikalı raket Shelton´u 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçların ardından kariyerinin 24´üncü Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, Medvedev ile finalde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Sırp raket, Grand Slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline çıkacak.