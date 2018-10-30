Djurgardens - Göteborg maçı öncesi rakamlar

Djurgardens ve Göteborg, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 39 puanlı Djurgardens 8. sırada bulunuyor, Göteborg 28 puana sahip ve 13. sırada. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Göteborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Djurgardens kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Göteborg kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Djurgardens son hafta oynanan Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Göteborg ise Sundsvall karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Djurgardens, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 13 gol yedi.

Göteborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göteborg, 15 gol atarken 24 gol yedi.

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