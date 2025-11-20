Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam DKMP'den 'kızıl geyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı

        DKMP'den 'kızıl geyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi amacıyla kurduğu fotokapana kızıl geyik yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        DKMP'den 'kızıl geyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızıl geyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı.

        İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.

        DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızıl geyik önce güçlü sesiyle ormanın sessizliğini bozuyor, ardından fotokapanımıza unutulmaz bir bakış atıyor" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızıl geyik
        #DKMP
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor