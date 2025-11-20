DKMP'den 'kızıl geyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızıl geyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı.

İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızıl geyik önce güçlü sesiyle ormanın sessizliğini bozuyor, ardından fotokapanımıza unutulmaz bir bakış atıyor" denildi.