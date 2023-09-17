DKTT'nin Efes konseri
Dolu Kadehi Ters Tut adlı grup, Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte Efes Antik Tiyatro'da sahne aldı
Dolu Kadehi Ters Tut adlı grup, Kerki Solfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.
SENFONİ ORKESTRASI İLE KONSER
Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici ve muhteşem atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Dolu Kadehi Ters Tut, yaşadıkları mutluluğu gizlemezken ilk kez Senfoni Orkestrası ile konser verdiler. 'Yarısı Yok' , 'Gitme', 'Madem' ve 'Olabilirdik' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen DKTT, oluşturdukları harika ambiyans için de müzikseverlere teşekkür etti.
"MUTEŞEM TABLO İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Efes Antik Tiyatro'da sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan başarılı grup "Şu an buradan muhteşem gözüküyorsunuz. Bu muhteşem tabloyu da bize gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz" diyerek veda etti.