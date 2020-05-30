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HaberlerSağlık
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DMD hastalığına dikkat çekmek için video hazırladılar

DMD (Duchenne Müsküler Distrofi) Aileleri Derneği, kas erimesine neden olan genetik kaynaklı hastalık DMD'ye yönelik farkındalığın artırılması için hasta çocuklar ve ailelerinin katılımıyla bir video hazırlayarak sosyal medyadan paylaştı.

DMD hastalığına dikkat çekmek için video hazırladılar
AA

Hastalığın belirtileri ve seyrinin anlatıldığı 1 dakikalık video, "#DMDyibirlikteduyuralım" etiketiyle derneğin sosyal medya hesaplarından kamuoyu dikkatine sunuldu.

DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın genetik geçişli olduğunu ve büyük çoğunlukla erkek çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Hastalığın henüz tedavisinin olmadığını belirten Çakır, "3 yaşlarında hareketlerde zorlanma ile belirti veren hastalık, 5 yaşlarında merdiven çıkmada zorlanma, yerden kalkarken zorlanma gibi etkilerle kendisini gösteriyor. 7 yaşlarında parmak ucunda yürüme başlıyor. 10 yaşlarında yürüme yeteneği kayboluyor. 15'li yaşlarda kollarda güçsüzlük baş gösteriyor, 20'li yaşlarda kalp ve solunum kasını etkilediğinde yaşamı tehdit eder bir hale geliyor." dedi.

Toplumun bu hastalıkla ilgili daha çok bilgi sahibi olması için bu videoyu hazırladıklarını dile getiren Çakır, "DMD hastası çocuklarımızın sorunlarının toplumsal destek ve farkındalık ile hafifleyeceğini, çocuklarımızın daha iyi koşullara sahip olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle DMD hastalığını anlatan videoyu sosyal medyada paylaşarak tüm duyarlı insanlara çağrı yapıyoruz. Biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalacak, engellilerin farkına vardığımızda binlerce yaşam kolaylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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