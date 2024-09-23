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        Haberler Gündem Teyit DMM'den okullara alınacak temizlik görevlileri ile ilgili açıklama

        DMM'den okullara alınacak temizlik görevlileri ile ilgili açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriyeli öğrencilerin okulları için 30 bin temizlik görevlisi alınacak" iddiasını yalanladı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in söz ettiği ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının, MEB'e bağlı okullarda, temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:12
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        DMM'den okullara alınacak temizlik görevlileri ile ilgili açıklama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türklerin okulları çok kötü durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği, ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu personel alımının yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımı yapılacaktır. Proje kapsamındaki alım, proje bazlı bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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        #DMM
        #Temizlik görevlisi
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