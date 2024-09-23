DMM'den okullara alınacak temizlik görevlileri ile ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türklerin okulları çok kötü durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği, ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: