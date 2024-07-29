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        Haberler Gündem Teyit DMM'den, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin paylaşım

        DMM'den, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:11
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        DMM'den, Suudi Arabistan açıklaması
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faysal bin Ferhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır."

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        #DDM
        #suudi arabistan
        #haberle
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