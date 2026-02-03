Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        DMM: Türkiye'de her yıl 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değil

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMM'den kayıp çocuk açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi