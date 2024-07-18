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        Haberler Sağlık DMO 8 milyon doz aşı satın alacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        DMO 8 milyon doz aşı satın alacak

        Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına yönelik 8 milyon doz aşı alımı gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:17
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        DMO 8 milyon doz aşı satın alacak
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        Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün (DMO) konuya ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, DMO, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına istinaden 3 milyon doz "kızamık-kızamıkçık-kabakulak", 3 milyon doz "pediatrik Hepatit B", 2 milyon doz "5 bileşenli karma" olmak üzere toplam 8 milyon doz aşı satın alacak.

        İhaleler, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Aşılar iç piyasadan temin edilecek.

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